La empresa estatal venezolana PDVSA confirmó este miércoles que se encuentra en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para la venta de petróleo, un paso inédito después de años de sanciones económicas que limitaron la comercialización de crudo venezolano en el mercado estadounidense.

En un comunicado oficial divulgado desde Caracas, la petrolera indicó que el diálogo con Washington busca definir condiciones comerciales y regulatorias para la exportación de “volúmenes de petróleo”, y que estas conversaciones se llevan a cabo bajo esquemas similares a los que rigen con empresas internacionales como Chevron, su socio histórico en el mercado norteamericano.

La negociación ocurre en medio de una flexibilización de ciertas sanciones impuestas a Venezuela y del contexto geopolítico reciente, en el que Estados Unidos ha expresado su interés en acceder a crudo venezolano tras un prolongado periodo de restricciones.

Según los informes, estas conversaciones se producen poco después de que la administración estadounidense anunciara planes para controlar parte de las ventas de petróleo venezolano, incluyendo la posible entrega de decenas de millones de barriles al mercado estadounidense.

La estatal venezolana destacó que el proceso de negociación se basa en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo, con el objetivo de establecer relaciones comerciales que puedan contribuir tanto a la recuperación económica interna como a los flujos energéticos internacionales.

Este anuncio marca un momento relevante en la relación comercial y diplomática entre Caracas y Washington, en un escenario donde las sanciones petroleras han sido un eje central de la política estadounidense hacia Venezuela durante los últimos años.