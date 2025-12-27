Un hombre, visiblemente en estado de ebriedad, fue encontrado dormido en plena calle, situación que llamó la atención de transeúntes y usuarios de redes sociales luego de que un video del episodio se viralizara rápidamente. Los presentes observaron cómo su perro no se apartaba de su lado y lo “despertaba” repetidamente para que se moviera de allí.

El clip, publicado en plataformas sociales, muestra al can insistiendo con tocarlo, moverle la ropa o ladrar suavemente hasta que el hombre finalmente reaccionó, provocando las risas y el asombro de quienes estaban cerca. Algunos espectadores tomaron el hecho con humor, mientras otros resaltaron la lealtad del perro hacia su dueño incluso en medio de una escena incómoda.

El episodio fue relatado por varios medios, que destacaron que el hombre no sufrió lesiones graves ni requirió intervención de los servicios de emergencia una vez que despertó y se reincorporó junto a su mascota.

En redes, la historia sumó comentarios de admiración por la actitud del perro, con cientos de usuarios compartiendo mensajes como “Hasta el perro sabe cuándo es hora de irse a casa” o “Lealtad canina en su máxima expresión”, mientras otros aprovecharon para recordar la importancia de cuidar a los animales y mantenerse atentos a su bienestar.

Aunque no se trató de un episodio grave, el video fue replicado ampliamente y generó múltiples reacciones en perfiles de humor, vida cotidiana y cruces de mascotas en distintas plataformas digitales.