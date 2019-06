Pichetto tildó de comunista a Kicillof y el arco K salió a cruzarlo

Desde que Mauricio Macri confirmó que el senador peronista Miguel Pichetto va a ser su compañero de fórmula en las elecciones de octubre, el dirigente peronista fue ajustando su acercamiento a distintos sectores del Gobierno y una de las muestras de eso fue el almuerzo que hoy compartió con la denominada "ala peronista" del oficialismo en una parrilla porteña.

Luego de ese encuentro, Pichetto volvió a hablar con la prensa y fue consultado por la foto que ayer se sacaron algunos precandidatos kirchneristas con referentes sindicalistas que apoyan las candidaturas de las fórmulas Alberto Fernández-Cristina Kirchner y Axel Kicillof-Verónica Magario. "No acostumbro a descalificar a las personas, todas las fotos son válidas. Entiendo que hay una distorsión entre mayor participación democrática o visión del autoritarismo", respondió.

A continuación, agregó: "Es importante hacer una reflexión, el peronismo en la provincia de Buenos Aires lleva a alguien del PC como candidato, un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Estoy hablando de Axel Kicillof. Estas son las grandes distorsiones de esta propuesta de Unidad Ciudadana y el peronismo que apoya esa alternativa. Un hombre que viene de las filas del PC y va a representar la figura de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los compañeros del peronismo tienen que reflexionar sobre eso".

Uno de los dirigentes kirchneristas que salió a responderle a Pichetto es el presidente del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados Agustín Rossi, que lo acusó de ladrón y le pidió: "Devolvé la banca del Consejo de la Magistratura que te robaste".

"Ya te fuiste del peronismo. Dedícate a opinar sobre los candidatos de Cambiemos. A los candidatos del Peronismo lo elegimos los Peronistas", publicó Rossi en su cuenta de Twitter, en inmediatamente agregó: "Seguís enojado con Axel por la elección del 2015 de Río Negro. Vos eras el candidato, vos perdiste. No tiene nada de malo, pero ya que saliste del closet político/ideológico, hacete cargo!! Es de hombrecito dirías vos".

"Axel es el mejor candidato para gobernar Buenos Aires. Como tenes miedo de que gane y no podes debatir ideas con él, haces macarthismo. Lamentable. Solo te falta ser botón … ó ya lo sos", resaltó Rossi.

El ex Ministro de Defensa además sostuvo que "en España y en otros países, se denomina tránsfuguismo a la acción de cambiar de Partido. Así que decirte tránsfuga, no te descalifica, sino que te describe". "Macarthista y tránsfuga. Al menos no seas ladrón y devolve la banca del Consejo de la Magistratura que le robaste a la oposición", concluyó Rossi.

En su cuenta de Twitter, el Partido Comunista de la ciudad de Buenos Aires le respondió a Pichetto con una ironía de la mano de un póster con las caras de Karl Marx, Friedrich Engels y Vladimir Lenin junto a la de Kicillof: "Estimado @MiguelPichetto: le queríamos aclarar que @Kicillofok no pertenece a nuestras filas pero nos cae diez puntos y compartimos con él el amor por los gatitos. Esta imagen acusatoria es apócrifa. Saludos cordiales. #EsConTodos #EsConTodxs #EsConTodas".

La referencia del tuit del PC al "amor por los gatitos" tiene que ver con que hace unos días, tras un acto en Berazategui que compartió con el intendente Patricio Mussi, el alcalde compartió en su cuenta de Twitter que el ex Ministro de Economía había adoptado dos gatos de la Clínica Veterinaria Municipal.