Plácido Domingo suma nuevas denuncias de abuso sexual

Once mujeres se han sumado a las nueve denuncias previas sobre el comportamiento sexual de Plácido Domingo durante producciones llevadas a cabo en Estados Unidos, según informó Associated Press.

Angela Turner Wilson hizo pública su acusación, que data de 1999-2000. En la misma, asegura que Domingo le agarró los pechos en el camarín. “Dolió. No fue suave, me manoseó con fuerza”, describió.

El escándalo estalló el último 13 de agosto, cuando el mismo medio publicó las acusaciones de nueve mujeres, de las que cuales solo Patricia Wulf reveló su identidad.

El tenor niega las acusaciones y alude: “Reconozco que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado”.

En un comunicado, Domingo carga contra el medio que publica las denuncias por medio de su vocera: “La campaña continuada de AP (Associated Press) para denigrar a Plácido Domingo no solo es equivocada sino también inmoral. Estas nuevas acusaciones están plagadas de inconsistencias y, como en la primera historia, son en muchos sentidos simplemente incorrectas. Debido a la investigación en marcha, no vamos a comentar en detalle, pero rechazamos enérgicamente la imagen engañosa que AP está intentando dar del señor Domingo".

FUENTE: Rating Cero