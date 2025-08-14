Previo al Día del Niño, a celebrarse el 17 de agosto, y con el entusiasmo de los niños por recibir un regalo, DIARIO HUARPE visitó diversas jugueterías de San Juan para conocer cómo se están moviendo las ventas, cuáles son los juguetes más solicitados y cuál es el ticket promedio de compra. Los comercios muestran optimismo por las ventas de este año, con expectativas de superar las cifras del 2024.

En la juguetería Rodney, su dueña, Elizabeth Montilla, explicó a este medio que en las últimas semanas hubo un notable aumento de consultas sobre qué regalos elegir y los precios disponibles. “En estos días vinieron directamente a comprar. Siempre es a último momento, por algo definido y de lo que el niño haya pedido”, detalló.

Entre los juguetes más vendidos, Montilla comentó que el juego de mesa "Basta" es el más solicitado, con un precio de $41.890, "superando incluso a los electrónicos que son más baratos. Siempre optan por lo clásico", dijo la mujer. Otros productos que se destacan son los muñecos y sorpresas de Labubu, una tendencia entre las nenas que rondan entre $6.000 a $39.000 según el tamaño. Además, los clásicos como bolsas con dinosaurios que van desde $3.000 a $13.000.

Los Labubu son una tendencia en las nenas. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

También comentó que los juguetes tradicionales como las pistas de autos y los muñecos de Mickey Mouse siguen siendo muy requeridos, al igual que peluches de Peppa Pig, Capibara y Stich que rondan entre los $30.000 a $50.000. Otro requerido es la línea Gabby's Dollhouse, con precios que van de $11.200 a $72.000, "La serie es muy vista y las niñas lo piden mucho. Si es por su hija, gastan en comprar la casita que es lo más caro", dijo. Este año también se nota un incremento en la compra de autos y motos a batería grandes.

Los muñecos de Mickey Mouse son un clásico que nunca falla para regalar. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Por su parte, Gustavo Riveros, encargado de la juguetería El Rey, señaló que las ventas comenzaron a moverse con fuerza este miércoles. “Hoy se ha visto mucho movimiento en el local y han comprado desde lo mínimo hasta lo más caro". Respecto a lo más vendido, el hombre fue claro: "los juguetes que más salen son los soldaditos, las pelotas de fútbol, muñecas de todos los tamaños y bebotes". En cuanto a las expectativas, Riveros fue esperanzador. "Si seguimos así, superaremos las ventas del año pasado”.

El juego Basta fue lo más vendido de este año. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

En MultiMundo, la encargada Natalia Salem coincidió en que las compras se realizan mayormente a último momento. “La gente pregunta, reserva y consulta precios a días del Día del Niño". Respecto a los juguetes más vendidos, Salem comentó que son los que se volvieron virales, como Labubu y el Capibara aunque los tradicionales como muñecas, bicicletas y autos a batería, no pasan de moda. Además, destacó que las expectativas para el fin de semana son muy altas y esperan superar las del 2024.

El stich se volvió muy viral este año tras el estreno de su película. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Las tres jugueterías coinciden en el optimismo por las ventas de este año. Señalan que la alegría de los más pequeños sigue siendo la prioridad, y por eso las ventas se mantienen activas hasta el último momento.

Este año hubo muchas ventas de autos y motos de gran tamaño. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Ticket promedio

Montilla indicó que el ticket promedio oscila entre $70.000 y $80.000, “incluso más”. Por su parte, Salem señaló que el ticket promedio en su local es de $60.000.