El Patio Alvear Shopping se prepara para vivir un fin de semana especial con motivo del Día del Niño, ofreciendo una propuesta que combina entretenimiento, sorpresas y espectáculos en vivo para toda la familia. Durante el sábado 16 y el domingo 17 de agosto, el centro comercial será escenario de actividades gratuitas pensadas para que los más pequeños disfruten de una experiencia llena de colores y magia, en un ambiente festivo que reúne lo lúdico, lo artístico y lo comercial en un solo espacio.

Las celebraciones comenzarán a las 18 horas con una colorida propuesta de globoflexia, estimulando la imaginación y el asombro de los niños. Luego, a las 19 horas, será el turno del espectáculo de burbujas, que estará a cargo del elenco sanjuanino La Chacota, conocido por su impronta circense y su capacidad para interactuar con el público.

Durante ambas jornadas, la decoración y la ambientación del shopping se adaptarán a la temática infantil, generando un entorno visualmente estimulante que invitará a recorrer los diferentes espacios. En el cine habrá sectores dedicados a la animación, pintacaritas y visitas especiales, pensadas para que cada momento se convierta en una oportunidad de juego y encuentro. Además, los locales comerciales del Patio Alvear realizarán sorteos, permitiendo que los asistentes tengan la posibilidad de llevarse premios vinculados a productos y servicios del lugar, en una acción que integra lo recreativo con lo comercial.

La propuesta se complementa con beneficios especiales en el área de entretenimiento y gastronomía. Play Cinema, el domingo, ofrecerá una promoción de entradas 4x2 para funciones en 2D y 3D, junto a un descuento del 20% en dos combos Big Play que incluye pochoclos y gaseosas. Estas ofertas estarán disponibles durante todas las funciones y se aplicarán exclusivamente en el marco de la celebración del Día del Niño.

A las actividades y espectáculos se suman beneficios gastronómicos especiales. McDonald’s ofrecerá, del viernes al domingo, un 30% de descuento en combos medianos Cheddar McMelt y Big Mac, la promoción de Cajita Feliz más helado a $7.900, un 3x2 en papas medianas y un 20% de descuento en la compra de dos Cajitas Felices. Además, el domingo habrá actividades sorpresas organizadas por la marca para acompañar la celebración.

Con esta programación, el fin de semana del 16 y 17 de agosto promete convertirse en una cita obligada para quienes busquen celebrar la infancia con propuestas variadas, donde la creatividad, el juego y la magia se combinen en un mismo lugar. Patio Alvear Shopping invita a sumarse a esta fiesta que celebra no solo a los más pequeños, sino también a la capacidad de asombro y alegría que todos conservamos, sin importar la edad.