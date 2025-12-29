Los datos oficiales del Banco Central (BCRA) reflejan que la mayoría de los bancos principales del país ajustaron a la baja las tasas para depósitos a plazo fijo tradicionales a 30 días en pesos. Esta variación impacta a miles de ahorristas que buscan rentabilizar sus fondos mediante colocaciones seguras en el sistema financiero formal.

Las tasas vigentes reportadas por las entidades financieras oscilan entre 20,5% y 28% anual para depósitos a 30 días, incluyendo bancos públicos, privados y compañías financieras, tanto para clientes habituales como para quienes operan de manera online sin vínculo previo.

Según el relevamiento del BCRA, algunas de las tasas y los intereses generados por un depósito de $1 millón a 30 días son:

Bancos nacionales y privados: Banco de la Nación Argentina ofrece una TNA del 23,5%, lo que genera un interés de $19.315,07; Banco Santander y Banco Galicia pagan una TNA del 21%, equivalente a $17.260,27; Banco de la Provincia de Buenos Aires presenta un 22% con intereses de $18.082,19; Banco Macro y Banco de la Provincia de Córdoba alcanzan un 27%, con intereses de $22.191,78.

Cooperativas y financieras: Banco Credicoop Cooperativo Limitado tiene una TNA del 23% y un interés de $18.904,11; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. iguala la tasa del 23,5% y genera $19.315,07.

Bancos regionales: Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrece la tasa más baja del 20,5% con un interés de $16.849,32; Banco de Corrientes paga un 24% y $19.726,02; Banco de Formosa tiene un 23% y $18.904,11.

En el segmento de entidades que publican tasas para depósitos online, varias compañías financieras y bancos digitales se destacan con tasas máximas del 28%, lo que representa un interés mensual de $23.013,70 por cada millón depositado. Entre ellas se encuentran Banco Bica, Banco CMF, Banco Meridian, Banco Voii, Crédito Regional y Reba Compañía Financiera.

Otras entidades como Banco del Sol ofrecen una tasa del 27,5% (interés $22.630,14), mientras que Banco Macro y Banco Mariva presentan un 27%, equivalente a $22.191,78.

Por encima del promedio, Banco Provincia de Tierra del Fuego y Banco de Comercio pagan una TNA del 25%, con intereses cercanos a los $20.547,95, y Bibank alcanza un 26% que rinde $21.369,86. Bancos intermedios como Banco Hipotecario y Banco del Chubut ofrecen un 23,5% con intereses de $19.315,07.

La diferencia máxima entre la tasa más baja y la más alta llega a $6.164,38 por cada millón depositado, lo que implica que quienes acceden a los mejores rendimientos pueden obtener casi un 40% más de interés que aquellos que eligen las tasas mínimas disponibles.

Entre los bancos con tasas por debajo del promedio se encuentran Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Galicia, además de Banco Dino y Banco Masventas, que pagan un 22%, y Banco Julio, que ofrece un 24,5% con un interés de $20.164,38.

El cálculo de intereses se realiza con base en la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por cada entidad y el período de 30 días, lo que permite una comparación homogénea entre bancos tradicionales y compañías financieras digitales. El uso de datos oficiales del BCRA garantiza transparencia y facilita la toma de decisiones para los ahorristas interesados en proteger el valor de sus ahorros frente a la inflación.

La presencia de compañías financieras como Reba y Crédito Regional entre las que ofrecen mayores tasas refleja la creciente competencia fuera del sistema bancario tradicional. Asimismo, las entidades regionales también ajustaron sus tasas en línea con la tendencia general del mercado.

Durante la última semana, la mayoría de los bancos redujo sus tasas en respuesta a las condiciones del mercado y la política monetaria vigente, que influyen en las expectativas inflacionarias y en la rentabilidad real para los inversores.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una opción preferida para quienes buscan rendimiento en moneda local. La actualización periódica de las tasas y el acceso a comparativas claras contribuyen a que los ahorristas puedan elegir la propuesta que mejor se adapte a su perfil y necesidades financieras.