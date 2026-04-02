Por el fotógrafo desaparecido, encontraron celulares enterrados y detuvieron a dos personas

La desaparición de Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo de 34 años visto por última vez el pasado sábado en un evento social en la zona de La Chimbera, departamento de 25 de Mayo, tuvo novedades contundentes en las últimas horas. Fuentes del caso confirmaron que la Policía detuvo a dos hermanos de apellido Luján —un hombre y una mujer— en una vivienda de esa misma zona rural.

El hallazgo más relevante del allanamiento, ordenado por la jueza Graciela Rodríguez, fue el secuestro de tres teléfonos celulares que estaban enterrados en el fondo de la propiedad. Los dispositivos serán peritados de manera urgente, ya que los investigadores esperan obtener de ellos datos certeros sobre el paradero del fotógrafo.

Drogas y un escenario que se amplía

Durante el operativo, la Policía también secuestró marihuana en forma de flores y una sustancia blanca compatible con cocaína, lo que amplía el escenario investigativo más allá de la desaparición de Quiroga. Por el momento, se desconoce cuál sería el vínculo entre los detenidos y el fotógrafo desaparecido.

Oscar Alberto Quiroga, de 34 años, fue visto por última vez el sábado pasado cuando concurrió a un evento social en La Chimbera para trabajar como fotógrafo. Desde entonces, no se supo más nada de él. Su familia, ante la falta de noticias, radicó la denuncia en la Comisaría 10ma, lo que activó de inmediato el protocolo del programa "San Juan te busca".

Hasta el momento de estas detenciones, las versiones sobre su paradero son diversas, pero no hay datos precisos ni confirmaciones oficiales. La causa se encuentra en plena investigación y se espera que el peritaje de los celulares secuestrados aporte pistas clave para dar con el paradero del fotógrafo.

El misterio que crece en La Chimbera

La zona de La Chimbera, en 25 de Mayo, es un área rural donde los vecinos se mostraron consternados por la noticia. La detención de los hermanos Luján y el hallazgo de los teléfonos enterrados sumaron un giro inesperado a una causa que, hasta ahora, no tenía pistas concretas.

La jueza Graciela Rodríguez mantiene reserva sobre el avance de las investigaciones, mientras la Policía continúa con los rastrillajes en la zona y la búsqueda de Quiroga no cesa.