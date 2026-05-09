Por qué Andrea del Boca quiere que su hija si o si entre a Gran Hermano

Los rumores sobre el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada crecen, pero la realidad detrás de cámaras es compleja. Yanina Latorre reveló que el factor económico y la participación de su hija, Anna del Boca, son los grandes puntos de fricción.

Según la panelista, "Hasta hoy a la tarde venían negociando. Obviamente, para volver ella sabe lo que sirvió y pide más guita de la que venía cobrando, que ya era mucha. En este combo entraba la hija (Anna del Boca) y ahí empezó el quilombo".

El interés del canal por tener a ambas mujeres en pantalla generó una reacción protectora en la actriz. Latorre explicó la situación señalando que "Telefe la quiere a la hija para que entre, la hija quiere entrar, pero Andrea no quiere. Siente que es exponerla demasiado, siente que va a hacer una picadora de carne. Entonces, como condición para que entre la hija pide más guita". Esta postura ante la exposición mediática de su hija cambió el rumbo de las charlas que venían bien encaminadas.

La situación actual parece distante de un acuerdo inmediato tras las nuevas exigencias. Latorre añadió que "se enfrió todo y le dijeron que lo iban a pensar. En el caso de que entre, ella quiere entrar sola, cobrando más guita, y que la hija termine". El éxito previo de la actriz en esta edición le da seguridad en sus pedidos, ya que "está renegociando porque se dio cuenta de que sirvió".

Se comenta que el vínculo inicial era por un tiempo breve, pero los buenos resultados modificaron el panorama. "Muchos dicen que firmó por un mes y que se iba a ir renegociando. Ella está pidiendo más, no quiere que entre la hija, pero si entra quiere más guita aún". Por ahora, el público de Gran Hermano 2026 deberá esperar para ver si las partes llegan a un punto de encuentro que satisfaga las pretensiones de la diva argentina.