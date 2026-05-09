Netflix confirmó el fin de El Agente Nocturno, una de sus series más exitosas

Netflix se transformó en el espacio favorito de millones de personas al ofrecer historias que se ven en más de 190 países. En este contexto una de sus ficciones más destacadas y comentadas por el público está por llegar a su desenlace definitivo. Se trata de El agente nocturno que tras tres exitosas temporadas confirmó que tendrá una cuarta y última entrega para cerrar su ciclo.

La producción de estos nuevos capítulos ya comenzó en la ciudad de Los Angeles para no estirar la historia de forma innecesaria. La trama se centra en la vida de Peter Sutherland un agente del FBI que pasó de ocupar un lugar menor en la seguridad estadounidense a involucrarse en operaciones de alto riesgo dentro de la división clandestina Night Action. Esta historia intensa y perturbadora logró que miles de espectadores la elijan para maratonear durante los fines de semana.

El proyecto protagonizado por Gabriel Basso tuvo su estreno original en 2023 y desde entonces sus temporadas entraron sin escalas en el Top 10 internacional de la plataforma. La ficción se consolidó como una de las propuestas más sólidas del catálogo y por eso sus creadores decidieron terminar con la trama en lo más alto. Al respecto el creador Shawn Ryan aseguró que "el objetivo siempre fue darle al protagonista un cierre coherente y potente, para no caer en fórmulas ya gastadas" para justificar el final del camino. De esta manera la cuarta temporada buscará repetir el destino de éxito de sus predecesoras.