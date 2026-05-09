El plan de Morena Rial para terminar con su prisión domiciliaria

Morena Rial se encuentra en una etapa de cambios profundos mientras cumple su arresto en el departamento de su hermana Rocío. En las últimas horas, la mediática solicitó formalmente a la Justicia el cese de su prisión domiciliaria para pasar a un régimen de libertad condicional.

Según los detalles brindados en el programa El ejército de la mañana, la resolución judicial llegaría en pocos días. El cronista Santiago Riva Roy explicó que "La semana que viene, la Justicia debe resolver el pedido de Morena Rial: finalizar el arresto domiciliario y pasar a tener libertad condicional" y añadió que "es altamente probable que salga favorable para ella".

A la par de su situación procesal, la hija de Jorge Rial avanza con éxito en su formación profesional. Actualmente cursa la carrera de Derecho de forma virtual en la Universidad Siglo 21, donde obtuvo excelentes calificaciones en sus primeros exámenes.

Según trascendió, logró un nueve en Derecho Penal y un ocho en Derecho Constitucional. No obstante, su conducta en el mundo digital le valió una advertencia reciente por parte de los magistrados. Debido a una serie de posteos tras la pérdida de un amigo, Morena tuvo que presentarse ante las autoridades junto a su padre y su hermana para aclarar su actividad en las plataformas sociales.

Si el fallo resulta favorable, la joven ya proyecta un nuevo rumbo profesional fuera de Argentina. El periodista reveló que "Ya está negociando para ir al formato de los gemelos en España y pide cinco mil dólares" por su labor. Ante las dudas sobre si podría abandonar el territorio nacional con este nuevo estatus, Riva Roy fue contundente al responder "Sí, en este caso sí".

Por el momento, ella mantiene su rutina enfocada en el cuidado de su hijo y sus estudios, a la espera de un cambio que podría transformar su presente personal y laboral de cara al año 2026.