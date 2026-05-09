Cambio de sede de Copa Argentina: San Martín viajará 18 horas y su rival solo una

A pocos días de un compromiso crucial, el plantel de San Martín de San Juan recibió una noticia que altera por completo sus planes de viaje. La organización del torneo nacional decidió mudar el partido contra Platense por los 16avos de final. El encuentro, programado para el miércoles 13 de mayo a las 16.15, ya no se realizará en Morón sino en el estadio Alfredo Beranger ubicado en la zona de Temperley.

Esta modificación genera un contraste notable en las condiciones de traslado para ambos equipos. Mientras que los jugadores del Calamar solo deben recorrer 35 kilómetros en un tiempo estimado de 45 minutos o una hora, la delegación sanjuanina enfrenta una travesía agotadora.

Si optan por el traslado terrestre, los futbolistas del Verdinegro pasarán entre 16 y 18 horas arriba de un micro para cubrir una distancia que oscila entre los 1118 y 1216 kilómetros por ruta.

La sorpresa ante este cambio de último momento se siente en el ambiente deportivo local, ya que la nueva sede agrega entre 20 y 30 kilómetros extra en comparación con el destino original en el Nuevo Francisco Urbano, que ronda los 1090 kilómetros.

Con el pitazo inicial fijado para la tarde del miércoles en el sur del conurbano bonaerense, el conjunto de San Juan deberá gestionar una logística pesada para llegar en las mejores condiciones posibles para buscar la clasificación.