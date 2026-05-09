La Feria Internacional de las Artesanías sumó un día y seguirá hasta el lunes

La 31 edición de la Feria Internacional de Artesanías se consolidó nuevamente como el evento más convocante de San Juan. Ante la enorme cantidad de familias y turistas que llenaron el predio durante el fin de semana, la organización tomó una decisión que alegró a todos. El encuentro en el Costanera Complejo Ferial de Chimbas sumará una jornada extra para que nadie se quede afuera de esta propuesta cultural.

El próximo lunes 11 de mayo las puertas volverán a abrirse desde las 16 hasta las 22. La noticia se dio a conocer con entusiasmo a través de un mensaje que decía "Muy buenas noticias. A pedido del público, el lunes 11 de mayo abrimos de 16 a 22 horas".

Esta medida responde directamente al éxito de convocatoria y al pedido de los propios visitantes que querían seguir disfrutando de los productos regionales y los espectáculos.

Quienes asistan podrán recorrer los cinco pabellones que reúnen a cientos de artesanos y emprendedores llegados desde diferentes puntos del país. Además de las artesanías, la feria ofrece una amplia variedad gastronómica y shows en vivo que ya son un clásico de mayo en la provincia.

Desde las redes oficiales del evento reforzaron la invitación comentando que "Extendemos un día más. ¡Te esperamos!" para cerrar esta edición que ya es considerada un triunfo total.