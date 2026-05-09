Una pareja terminó detenida por intentar tener sexo en un avión

El viaje desde Panamá hacia la ciudad de Rosario transcurría con normalidad hasta que un comportamiento inapropiado transformó la cabina en una escena de intervención policial. Una pareja que ocupaba asientos en la clase ejecutiva protagonizó un incidente que terminó con su detención inmediata al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Rosario. Los involucrados en este hecho son Mauricio C., de 55 años, y Sandra O., de 60 años, quienes ahora enfrentan cargos legales.

La situación fue alertada por el personal de la aerolínea comercial Copa Airlines, quienes notaron conductas que excedían las normas de convivencia a bordo. Según el periodista local Eric Tropper, "se llevó adelante el servicio -de los uniformados- en el aeropuerto" luego de recibir el reporte desde el aire. La denuncia formal "manifiesta que habría una mujer y un hombre con sus prendas bajas en el interior del avión e hicieron exhibiciones" durante el trayecto internacional.

Ante la gravedad de lo sucedido, las autoridades de seguridad esperaron el arribo del vuelo para actuar de manera directa. El hombre de 55 años y la mujer de 60 quedaron bajo arresto bajo la carátula de exhibicionismo público. Tras el procedimiento realizado en la pista, ambos fueron trasladados a la comisaría 12ª ubicada en el barrio de Ludueña. Este sábado nueve de mayo de 2026, lo que debía ser un retorno tranquilo al país se convirtió en un proceso judicial para estos dos pasajeros.