La tendencia en plantas de Nicole Neumann que podés imitar en tu casa

Incorporar vegetación en la decoración es una de las maneras más sencillas de transformar un hogar. Nicole Neumann utiliza esta técnica para aportar color y una conexión esencial con lo natural que renueva por completo cualquier habitación.

Para quienes no tienen experiencia previa, lo ideal es comenzar con especies resistentes que no exijan demasiada atención constante. Entre las opciones más prácticas se encuentran el potus, la sansevieria y las suculentas, que se adaptan con facilidad a diferentes rincones.

Un detalle fundamental es la ubicación estratégica de cada ejemplar. Como cada especie requiere una cantidad de luz específica, colocarlos cerca de las ventanas ayuda a que crezcan de forma saludable.

Por otro lado, un error frecuente es excederse con el riego. Es preferible hacerlo de manera moderada según la necesidad de cada planta, recordando que en este aspecto "menos puede ser más".

Para generar dinamismo visual y sumar personalidad, se recomienda mezclar plantas grandes con otras pequeñas. El uso de macetas de diversos estilos también contribuye a crear espacios más vivos y armoniosos.

De esta forma se logra "un detalle natural que transforma todo" mediante cambios simples que generan un gran impacto en la vivienda. Siguiendo estos 10 consejos básicos, cualquier ambiente puede renovarse por completo a través de elementos simples y frescos.