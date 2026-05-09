Cancelaron a Marley y Flor Peña tras burlarse horriblemente de otros famosos

La atmósfera en el streaming se puso tensa cuando las nominaciones a los premios de la televisión argentina salieron a la luz. Durante una charla relajada frente al micrófono, Florencia Peña y Marley no ocultaron su malestar por el armado de las ternas de APTRA. La actriz fue la primera en notar una ausencia que consideró inexplicable dentro de la lista oficial.

Fiel a su estilo directo, Flor se dirigió a su compañero para cuestionar el criterio de la asociación. Ella le dijo que "lo que me parece muy extraño es que hay 14 nominados a mejor conducción y vos no estás", dejando en claro que la exclusión del conductor no pasó desapercibida. El ambiente se cargó de ironía mientras analizaban las diferencias entre las categorías de hombres y mujeres.

Marley decidió sumarse al descargo con un tono que mezclaba risas y decepción. Él explicó que "lo que me llama la atención es que en mejor conductora pusieron a todas las conductoras que existen, hay 7 nominadas. En masculino pusieron 4 o 5 y a mí no me pusieron", marcando una desigualdad numérica que le resultó sospechosa. Cabe destacar que la categoría masculina cuenta con figuras como Darío Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Santiago del Moro y Nico Occhiato.

La conversación subió de tono cuando Peña lanzó una sospecha sobre la posible preferencia hacia uno de los candidatos. Ella disparó la pregunta de "¿hay menos para que se lo gane Del Moro?", sugiriendo que la terna reducida beneficiaría al conductor. Ante esta observación, Marley respondió con sinceridad que "a Del Moro lo ponen siempre", aunque admitió que otros colegas como Barassi u Occhiato tienen méritos para competir.

El intercambio de opiniones dejó en evidencia una nueva grieta en el espectáculo. Lo que comenzó como un análisis de las ternas terminó siendo un escándalo que pone en duda las decisiones de la entidad encargada de los premios. Mientras la ceremonia se acerca, las declaraciones de estas dos figuras centrales prometen seguir generando debate en las redes sociales.