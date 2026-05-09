Aprendé a descontracturar tu espalda y cuello como hace Pampita

Terminar una jornada intensa suele dejar huellas físicas que se sienten principalmente en el cuello los hombros y la espalda. Para contrarrestar esta rigidez acumulada existen hábitos sencillos que permiten recuperar el equilibrio sin necesidad de rutinas complejas. La clave principal reside en hacer una pausa necesaria para reconectar con el propio organismo.

Dedicar apenas unos minutos para estirar las zonas más críticas ayuda a liberar la tensión del día. Es suficiente con realizar movimientos suaves y sostenidos para sentir el alivio inmediato. A esto se le debe sumar la respiración consciente donde inhalar profundo y exhalar lento se vuelve fundamental para bajar los niveles de estrés. Esta práctica tiene un impacto positivo que se nota tanto en lo físico como en lo mental.

La movilidad suave es otra herramienta eficaz para mejorar la circulación. Se recomienda hacer movimientos circulares con los hombros o girar el cuello de forma pausada sin buscar una intensidad excesiva. Además es vital desconectar del ritmo acelerado y alejarse de las pantallas o cualquier distracción para potenciar el efecto relajante en la mente.

Descontracturar el cuerpo no demanda una gran cantidad de tiempo pero sí requiere de una intención clara. Con estos pequeños gestos se puede finalizar el día con una sensación de mayor bienestar. Es un hábito simple que realmente marca la diferencia en la calidad de vida diaria.