Tras el golpe en la Libertadores, Boca pierde 1 a 0 contra Huracán

La Bombonera se prepara para una tarde de fútbol intenso en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura. Boca y Huracán se enfrentan en un duelo de eliminación directa donde el local llega con el impulso de haber terminado segundo en su zona con 31 puntos.

Durante la primera fase, el equipo de Claudio Úbeda demostró solidez con ocho victorias, seis empates y apenas dos caídas, logrando marcar 22 goles y recibiendo solamente nueve. En la vereda de enfrente, el Globo de Diego Martínez selló su clasificación en la fecha final y terminó séptimo con 22 unidades tras cosechar cinco triunfos, siete igualdades y cuatro derrotas.

El condimento emocional del partido pasa por los regresos al estadio Alberto J. Armando. Diego Martínez vuelve a pisar el césped xeneize tras dirigir 45 encuentros en el club, donde obtuvo 21 victorias y 13 empates. También retornan Lucas Blondel, quien disputó 32 partidos con la camiseta azul y oro, y Óscar Romero. El paraguayo, que ganó tres títulos y sumó 14 asistencias en su paso anterior, fue protagonista en las redes sociales antes del inicio debido a una foto editada que publicó su hermano Ángel. El historial general favorece al conjunto de la Ribera, que en 218 enfrentamientos totales logró 112 victorias frente a las 45 de su rival, registrando además 61 empates.

En lo que respecta a los equipos, Leandro Brey despejó las dudas sobre su salud y será el arquero titular tras el golpe sufrido en Ecuador. La alineación local se completa con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Por su parte, Huracán alistará a Hernán Galíndez, Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano, Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Facundo Kalinger, Oscar Cortés y Jordy Caicedo.

Pablo Echavarría será el árbitro principal, quien ya dirigió a Boca en 24 ocasiones con 11 triunfos xeneizes. En tanto, con este juez el conjunto de Parque Patricios disputó 16 encuentros y ganó siete. El reglamento establece que, en caso de empate, se deberán jugar 30 minutos de tiempo suplementario y, de ser necesario, se definirá por penales.

Quien logre avanzar a los cuartos de final deberá medirse con el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús. La acción comenzará a las 19:00 y se podrá seguir en directo a través de la señal de TNT Sports.