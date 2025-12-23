La historia llegó a su punto final. La novela, con tintes de romance futbolero y aroma a venganza, quedó definitivamente cerrada: los caminos de Miguel Borja y Boca Juniors no se cruzarán. El delantero colombiano, recientemente desvinculado de River Plate, tiene un preacuerdo con Cruz Azul y se prepara para continuar su carrera en la liga mexicana.

Atrás quedó el coqueteo público con el Xeneize, aquella entrevista televisiva que encendió el debate y despertó ilusión en algunos hinchas, y también el sondeo formal del club de la Ribera, que llegó a pedir condiciones para avanzar en una posible contratación. Sin embargo, la negociación nunca terminó de despegar.

¿El motivo principal? En Boca no confiaron del todo en esta versión de Borja ni en su supuesto deseo de “cruzar de vereda”. La imagen de un ex River vistiendo la camiseta azul y oro hubiese sido fuerte, más propia de otras épocas —los años 80 o 90— que del fútbol actual. Aun así, la posibilidad no estuvo tan lejos de concretarse, principalmente porque el colombiano siempre fue del gusto futbolístico de Juan Román Riquelme, quien en este mercado busca reforzar el ataque.

Lo concreto es que el centrodelantero de 32 años, con el pase en su poder, exigió una cifra muy elevada para firmar contrato con Boca. Desde el entorno del jugador justificaron el pedido argumentando que, al llegar en condición de libre, el club no tendría costos por su ficha. Por eso, la estrategia de su representante fue exigir un salario alto como forma de compensar ese “costo cero”.

La postura no cayó bien en Brandsen 805. “Usó a Boca para que en México aceleraran con la oferta”, deslizó una fuente habitual del predio de Ezeiza y la Bombonera. Para graficar el punto de quiebre, el agente de Borja pidió un salario superior al de Leandro Paredes, uno de los contratos más altos del plantel. La cifra rondaba los 3 millones de dólares por temporada.

“Eso fue lo mismo que decir ‘no quiero ir a Boca’”, sentenciaron desde la dirigencia xeneize, dando por terminadas las conversaciones. Así, Borja cerró definitivamente su capítulo en el fútbol argentino tras cuatro temporadas en River, donde disputó 159 partidos y marcó 62 goles, y apunta ahora a un nuevo desafío en México, lejos de la Bombonera y de una historia que nunca llegó a escribirse.