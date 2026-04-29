Cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal, una fecha que tiene un origen particular y distinto al resto del mundo, ya que está vinculada a la historia local y a una figura central en la defensa de los derechos de los animales.

La elección del día responde a un homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, abogado y pionero del proteccionismo animal en el país. La fecha coincide con el día de su fallecimiento, ocurrido el 29 de abril de 1926, y desde entonces quedó establecida como una jornada de reconocimiento a su legado.

Albarracín fue uno de los principales impulsores de la defensa de los animales en Argentina. Durante su vida promovió campañas contra el maltrato y tuvo un rol clave en la sanción de la Ley 2.786 en 1891, considerada una de las primeras normas en el mundo destinadas a proteger a los animales.

Además, fue presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales y uno de los responsables de instalar el tema en la agenda pública, impulsando una mirada más respetuosa hacia todas las especies. Incluso, en 1908 promovió la primera “Fiesta del Animal”, antecedente directo de la celebración actual.

A diferencia de otros países, donde el Día Mundial del Animal se conmemora el 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, Argentina mantiene esta fecha propia como reconocimiento a su historia y al trabajo de Albarracín.

Hoy, la jornada busca generar conciencia sobre el cuidado, la adopción responsable, la protección frente al maltrato y el respeto por todas las formas de vida. También es una oportunidad para visibilizar problemáticas actuales como el abandono, el tráfico ilegal de especies y la necesidad de fortalecer las leyes de bienestar animal.

De esta manera, el 29 de abril no solo recuerda a una figura histórica, sino que se convierte en un llamado a la sociedad para reflexionar sobre el vínculo con los animales y promover una convivencia más responsable.