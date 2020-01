Postergan un mes la circulación de los billetes de 5 pesos

Los billetes de 5 pesos podrán usarse un mes más, hasta fines de febrero, a pedido de varias cámaras empresarias, que se quejaban por la falta de monedas para reemplazar esos billetes.

El Banco Central está analizando esa medida, que se tomará en la reunión de directorio del próximo jueves. Pero fuentes oficiales confirmaron que ya se tomó esa decisión y, por eso, salieron a anunciarla a varios medios de comunicación.

Las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) venían reclamando que se postergue el fin de la circulación de los billetes de 5 pesos, previsto oficialmente para el próximo 1 de febrero.

A través de una nota que la CAC le envió al titular del Banco Central, Miguel Pesce, la entidad solicitó que se permita seguir utilizando ese billete "por un período prudencial no menor de seis meses, el cual permita un total aprovisionamiento de dicha moneda".

Y CAME también había pedido una prórroga de seis meses, ya que "la desaparición del billete le va a generar un problema al comercio, que no tendrá con qué dar vuelto y deberá redondear siempre hacia abajo", dijo Pedro Cascales, secretario de Prensa de CAME.

​Es que hay en circulación 460 millones de billetes de 5 pesos; mientras que hay 94 millones de monedas de esa denominación. Fuentes oficiales aclararon que se siguen poniendo nuevas monedas en circulación y que también hay de menor valor que pueden reemplazar a los billetes de 5 pesos, como las 881 millones de monedas de 2 pesos y las 1.839 millones de monedas de 1 peso.

El Banco Central había resuelto que los billetes de 5 pesos salgan de circulación el 31 de enero inclusive, para cualquier tipo de transacción. Y que pasada esa fecha, hasta el 29 de febrero, las entidades financieras tenían la obligación de recibir los billetes de 5 pesos para su canje o acreditación en cuentas de sus clientes.

Pero ahora, fuentes oficiales confirmaron a Clarín que el Banco Central postergará un mes esa decisión, para que los billetes de 5 pesos puedan usarse hasta fines de febrero. Y luego puedan depositarse o canjearse en los bancos, hasta fines de marzo.

Hay dos modelos de billetes de 5 pesos, que actualmente están en circulación, con la imagen de José de San Martín: el diseño viejo tiene 271 millones de unidades y circulan 188 millones del nuevo diseño. Ambos coexisten todavía con la moneda del mismo valor, de color plateado con la representación del arrayán, que a fin de febrero reemplazará de forma definitiva al billete.