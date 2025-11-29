La Armada de Chile confirmó el hallazgo del cuerpo de Alejandro Cabrera, el joven argentino de 17 años que permaneció desaparecido durante once días tras ser arrastrado por el oleaje frente a Cuatro Esquinas, en la avenida del Mar. El cuerpo fue encontrado el jueves 27 de noviembre, flotando a unos 500 metros del punto donde se concentró la búsqueda, en un sector considerado inusual para este tipo de casos.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, explicó que la ubicación respondió a una combinación de factores oceanográficos presentes en la zona. Corrientes irregulares, pozones submarinos y cambios en la geomorfología habrían mantenido el cuerpo bajo el agua durante varios días, dificultando el rastreo y extendiendo el operativo más allá de lo habitual.

Una zona con pozones profundos

Según Sarzosa, en el área confluyen corrientes marinas cambiantes y profundos pozones, algunos de entre 5 y 20 metros, que pueden mover cuerpos bajo la superficie. Equipos de buzos y salvavidas revisaron esos sectores en repetidas oportunidades, incluso hasta cinco veces en los pozones más pronunciados, con apoyo tecnológico del Cuerpo de Bomberos de La Serena.

El capitán señaló que la corriente submarina habría desplazado el cuerpo durante días y que la geomorfología del fondo marino mostró variaciones atribuibles a los cambios de marea. Estos elementos, indicó, pudieron ser determinantes para que el cuerpo no emergiera antes.

Un hallazgo fuera de las predicciones

Los equipos de emergencia anticipaban que, como ocurre en la mayoría de los casos, el cuerpo podría emerger en zonas como Punta Teatinos o Peñuelas alrededor del séptimo día. Sin embargo, Cabrera fue encontrado justo frente al punto de desaparición, un comportamiento poco frecuente en la zona.

La búsqueda oficial había sido parcialmente suspendida para optimizar recursos, aunque el patrullaje continuó. Finalmente, fue la lancha patrullera Coquimbo la que encontró el cuerpo.

Comunicación con la familia

Tras el hallazgo, Sarzosa informó de manera directa a la familia para evitar que se enteraran por medios externos. Aunque existía una alta probabilidad de que se tratara de Alejandro, el oficial destacó la necesidad de respetar los protocolos de identificación.

El operativo involucró a bomberos de La Serena y Coquimbo, equipos municipales, pescadores, surfistas y salvavidas, en una coordinación que se mantuvo durante los once días de búsqueda.