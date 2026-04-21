Las principales empresas de medicina prepaga del país comenzaron a notificar a sus afiliados los nuevos valores que regirán en las cuotas correspondientes a mayo de 2026. Según los reportes informados a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), los incrementos se ubican en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que fue del 3,4%.

Al menos seis de las firmas más importantes que operan en San Juan y el resto del país confirmaron los ajustes. Entre las empresas que aplicarán una suba del 3,4% se encuentran Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud.

Por su parte, otras prestadoras como Osde y Galeno informaron actualizaciones levemente inferiores que oscilarán entre el 3,2% y el 3,3%, dependiendo del plan de salud y la cartilla contratada. Cabe destacar que, en varios casos, el ajuste también impactará en el valor de los copagos.

Justificación de costos y cifras anuales

Desde el sector empresarial justifican este nuevo incremento debido al alza sostenida en los costos operativos del sistema privado. Entre los puntos críticos mencionan el encarecimiento de los insumos médicos, la actualización de los honorarios profesionales, los alquileres y los servicios tercerizados que componen la red de atención.

En términos interanuales, el impacto para el bolsillo de los afiliados es significativo: el incremento promedio en Argentina alcanzó el 29,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Precios diferenciados

Es importante recordar que, desde julio de 2025, rige la obligatoriedad para que las prepagas informen de manera mensual y detallada sus precios ante la autoridad de aplicación. Estos valores deben estar diferenciados por tipo de plan, franja etaria de los beneficiarios y por región geográfica, garantizando así una mayor transparencia en la facturación que reciben los usuarios cada mes.