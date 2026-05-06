El viento Zonda volverá a hacerse sentir en San Juan durante la jornada de este miércoles 6 de mayo. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, su llegada al Gran San Juan está prevista para alrededor de las 15:00, tal como lo informó la especialista en climatología Agustina Albeiro en su perfil @lachicadelclimaok en el marco del alerta emitido por la Dirección de Protección Civil.

Según el aviso oficial, el fenómeno comenzará a afectar la provincia durante la tarde y se extenderá a lo largo de la noche y parte de la madrugada del jueves 7 de mayo. Durante ese período, la provincia vivirá un escenario caracterizado por el ascenso repentino de la temperatura, la baja humedad ambiental y la reducción de la visibilidad a causa del polvo en suspensión.

Desde la Dirección de Protección Civil de San Juan informaron que las zonas de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda se encuentran bajo alerta naranja. En esas áreas se prevén vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Para el resto de la provincia rige una alerta amarilla, con ráfagas estimadas en 65 kilómetros por hora.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron extremar las precauciones, asegurar los objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y mantenerse atento a la información oficial ante posibles cambios en la intensidad del fenómeno. Se espera que el viento Zonda comience a disiparse hacia la madrugada del jueves, aunque se recomienda a la población seguir atenta a las actualizaciones del pronóstico.