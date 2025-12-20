Ya están llegando las cartas para la NAVIDAD HUARPE: cómo participar

La magia de la Navidad comenzó a vivirse con fuerza en San Juan de la mano de Navidad Huarpe, una iniciativa gratuita y comunitaria de GRUPO HUARPE que invita a los más pequeños a enviar sus deseos a través de dibujos y cartas. El corazón de la acción es un buzón especial, que ya recibió las primeras ilusiones de niños como Mia e Ian, dos hermanos de Capital que depositaron sus cartitas dirigidas a Papá Noel, marcando el inicio de esta tradición navideña.

La dinámica es simple y participativa: los niños pueden realizar un dibujo o escribir su cartita navideña, utilizando incluso la plantilla para colorear de la contratapa de DIARIO HUARPE, y depositarla en el buzón oficial. Este tiene una ubicación fija en la puerta del GRUPO HUARPE, en calle Juan José Castelli 2 sur, en Capital, y además realiza un recorrido itinerante por distintos puntos de la provincia como Rawson, el Parque de Mayo y la plaza de Santa Lucía, para llegar a más familias.

La propuesta culminará con un cierre lleno de emoción el 24 de diciembre. Ese día, al inicio del Noticiero de Huarpe por HUARPE TV (canal 19.2), se realizará un sorteo en vivo con la visita especial de Papá Noel, quien entregará personalmente el primer premio. Los ganadores restantes podrán retirar sus obsequios en la sede del GRUPO HUARPE a partir del 26 de diciembre. Con esta acción, se busca fomentar la ilusión, la creatividad y el espíritu comunitario en las fiestas.