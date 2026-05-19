Eduardo Vivares tiene 53 años y vive en el barrio Área 1 de Caucete. El lunes 18 de mayo se presentó ante la División Delitos de la Central de Policía para informar que perdió una suma millonaria. El contacto inicial ocurrió mediante un enlace publicitario en Facebook. Ese acceso lo llevó directamente a un grupo de WhatsApp identificado como Academia de Vandguard Group.

En ese espacio, los administradores ofrecían participar en un circuito financiero con la promesa de obtener rentabilidades sumamente altas. Un integrante de este esquema logró ganar su confianza y lo persuadió para realizar una transferencia por un total de $9.000.000. La ilusión de una buena inversión terminó de forma repentina cuando Vivares notó que había sido bloqueado de la aplicación y que ya no podía contactar a nadie.

La denuncia ya está en manos de los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quienes intentan determinar la ruta del dinero y quiénes están detrás de la cuenta receptora.

Este tipo de engaños parece repetirse en la provincia, ya que hace pocos días se conoció el caso de un hombre de apellido Chambi en Ullum,. Aquella víctima perdió casi $11.000.000 bajo una modalidad idéntica, tras ingresar a un grupo de WhatsApp y realizar dos envíos de dinero antes de ser eliminado de la plataforma.