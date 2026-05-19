La grave lesión de Nico Paz que podría dejarlo fuera del Mundial 2026

La proximidad del Mundial 2026 pone en estado de alerta a la Selección Argentina ante la situación física de Nico Paz. El talentoso volante es una de las piezas fundamentales para Lionel Scaloni, ubicándose en el podio de los mejores futbolistas nacionales en Europa junto a figuras como Julián Álvarez y Enzo Fernández. Sin embargo, un traumatismo en su rodilla izquierda sufrido el 10 de mayo contra Hellas Verona encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico.

En las últimas horas se desató un conflicto de intereses entre el Como de Italia y el equipo nacional. Cesc Fabregás, director técnico del conjunto de la Lombardía, desea que el mediocampista sea titular en el cierre de la Serie A para asegurar el pase a la Champions League. En contrapartida, desde Ezeiza presionan para que no arriesguen al jugador y sea preservado para la cita mundialista, que iniciará en apenas 23 días.

Ante la incertidumbre, la decisión de Scaloni fue enviar un médico propio a Italia para constatar el grado real de la dolencia. Aunque se estima que se trata de una lesión ósea y no de algo ligamentario, el dolor persiste y el chico ya se perdió la jornada anterior por consejo de los especialistas médicos.

La prioridad absoluta es que el enganche llegue en condiciones para el debut contra Argelia en Kansas, pactado para dentro de 28 días, ya que es el único joven con lugar garantizado en la delegación oficial.