El impactante look de Moria Casán y su nieto en los Martín Fierro

La noche del lunes 18 de mayo se realizaron los premios Martín Fierro 2026 y la alfombra roja capturó la atención de todos con la llegada de Moria Casán. La conductora de La Mañana de Moria impactó con un vestido blanco de los diseñadores Pucheta Paz, una pieza compuesta por dos faldas dobles superpuestas y una estructura interna para generar volumen.

En esta oportunidad, la artista estuvo acompañada por su nieto Dante, de 10 años. Al conversar con Ivan de Pineda y Josefina China Ansa, la conductora expresó que "Venir acompañado por mi hombre, este es mi hombre, es una fiesta increíble. Es un evento hermoso". Durante la entrevista, el hijo de Sofía Gala también tomó la palabra y "reveló que espera que la conductora se lleve el premio".

La ceremonia también contó con la presencia de Maxi López, quien habló sobre su labor en la serie Triángulo Amoroso. El ex futbolista comentó sobre el formato de ficción vertical que "Van a haber muchas cosas la verdad. Me divertí junto a unos grandes actorazos, un plantel increíble, con este nuevo formato que es la ficción vertical, tengo ganas de más".

Ante la consulta de Sol Pérez sobre el interés de sus hijos por su trabajo, López respondió que "Y están preguntando viste, si hay beso o no hay beso, pero les digo 'chicos hay que esperar, hay que esperar hasta el final'". Además, se refirió a su presente con Wanda Nara y explicó que "No somos empresa juntos, pero trabajamos. Ahora compartimos más cosas y los chicos están felices y contentos, y por eso yo también".