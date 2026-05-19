Tres jóvenes terminaron en la comisaría tras un operativo de prevención realizado en el corazón del microcentro sanjuanino. El procedimiento, a cargo de la División Cuerpo Especial de Vigilancia, tuvo lugar en la intersección de Avenida Libertador y calle Mendoza durante los primeros minutos de este martes.

Fuentes policiales informaron que el hecho se desencadenó cerca de las 00:10, cuando los efectivos policiales que patrullaban la zona observaron a tres hombres protagonizando disturbios en la vía pública. Al ser interceptados e identificados, los sujetos fueron señalados como Carobbio (20), con domicilio en Rawson; Ibaceta, de Santa Lucía; y Zalazar Godoy, oriundo de Chimbas.

Durante la entrevista, el personal policial percibió un fuerte olor característico a estupefacientes. Al solicitarles que exhibieran sus pertenencias, Carobbio entregó voluntariamente dos envoltorios con una sustancia vegetal. No obstante, tras un palpado de urgencia, los efectivos hallaron un tercer envoltorio de mayor tamaño oculto entre sus prendas.

La situación se tornó tensa cuando los involucrados comenzaron a proferir insultos y agresiones verbales contra los uniformados, intentando entorpecer el procedimiento legal.

Ante la sospecha de estar frente a una infracción a la Ley 23.737, se dio intervención a personal de Drogas Ilegales, quienes realizaron las pruebas de campo. El test arrojó resultado positivo para marihuana, lo que motivó la intervención de la UFI Federal de San Juan.

Por disposición de la justicia, se procedió al secuestro de la sustancia e inicio del legajo correspondiente, quedando Carobbio vinculado directamente a la causa. En tanto, los tres jóvenes permanecen alojados en la sede policial jurisdiccional a disposición de las autoridades.