La emotiva carta con la que Valentín Barco se despidió del Estrasburgo

Valentín Barco cerró su ciclo en el Racing de Estrasburgo con una carta cargada de sentimientos. El volante de 22 años, que se afianzó como titular indiscutido tras sus pasos previos por Brighton y Sevilla, se prepara para su segunda experiencia en la Premier League al sumarse al Chelsea al finalizar la presente temporada.

A través de sus redes sociales, el futbolista comenzó su despedida diciendo que "Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pase muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas, el 28/03/2025 cuando nació Gemma".

Durante su período con el equipo francés, el mediocampista surgido en Boca Juniors disputó 58 partidos, marcó 3 goles y entregó 11 asistencias. Estas estadísticas resultaron fundamentales para que el conjunto lograra alcanzar las semifinales de la Conference League en la actual campaña.

En su mensaje público, el Colo quiso reconocer a quienes lo acompañaron en este proceso de crecimiento y afirmó que "Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam (Rosenior) y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy; a Gary (O´Neil) y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar; a todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron".

El traspaso hacia el Chelsea se ve facilitado debido a que ambos clubes pertenecen al mismo grupo económico, lo que permitirá que Barco se convierta en el primer refuerzo bajo las órdenes del entrenador Xabi Alonso para la campaña 2025-26.

El jugador aseguró que su vínculo afectivo con la ciudad francesa seguirá vigente a pesar de la distancia y escribió que "A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas. Muchas gracias por este año y medio, y muchos éxitos para el futuro".

La publicación, que rápidamente superó los 30.000 me gusta y recibió comentarios de colegas como Julio Enciso y Joaquín Panichelli, contó también con el apoyo de su pareja, Yazmín Jaureguy, quien expresó "Los amo con mi alma. Donde sea, pero juntos".

Mientras define los detalles de su mudanza a Inglaterra, Barco integra la lista preliminar de Lionel Scaloni y espera la confirmación para formar parte de los 26 jugadores que representarán a la selección argentina en el Mundial de 2026.