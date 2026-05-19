Se llevaron $17.000.000 sin forzar puertas en Villa del Carril

Un millonario robo es investigado por la Policía de San Juan y la Justicia luego de que delincuentes ingresaran a un departamento del barrio Villa del Carril, en Capital, y sustrajeran una importante suma de dinero sin ejercer violencia ni dejar rastros de ingreso forzado.

El damnificado fue identificado como Jorge Mercado, de 63 años, quien denunció la desaparición del efectivo que guardaba en una caja ubicada dentro del placard de su vivienda, en un consorcio situado sobre calle Agustín Gómez, entre Ameghino y la lateral de avenida Circunvalación.

Según la denuncia radicada ante las autoridades, los autores del hecho se llevaron US$ 10.000, alrededor de $3.000.000 y una suma no precisada en euros. De acuerdo con una estimación preliminar, el botín rondaría los $17.000.000.

La investigación tomó relevancia por una particularidad: el departamento no presentaba daños en puertas, ventanas ni cerraduras, y tampoco había signos de efracción. Mercado detectó el faltante el sábado pasado, cuando revisó nuevamente la caja donde conservaba el dinero.

No obstante, el hombre manifestó que hacía aproximadamente un mes no controlaba la suma guardada, por lo que no pudo establecer con exactitud cuándo ocurrió el robo. Además del dinero, los delincuentes también sustrajeron copias de llaves de un automóvil, un buzón y un candado.

Ante estas características, una de las principales hipótesis de los investigadores apunta a una persona que tendría acceso o conocimiento previo de la vivienda y de los movimientos de la víctima.

“Todo indica que quien ingresó sabía dónde estaba guardado el dinero y cómo moverse dentro de la vivienda”, señalaron fuentes vinculadas a la pesquisa.

Otro elemento que dificulta el avance de la causa es que el consorcio no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que los efectivos no disponen de registros audiovisuales para reconstruir posibles movimientos sospechosos en el lugar.

La causa quedó en manos de la Comisaría 28ª y de la UFI Delitos contra la Propiedad, cuyos investigadores trabajan ahora en relevar el entorno cercano de la víctima y determinar quiénes pudieron haber tenido acceso al departamento durante las últimas semanas.

El expediente es investigado como un robo sin efracción, una modalidad delictiva que suele reforzar las sospechas sobre personas con familiaridad con el inmue