El tiempo en San Juan para este domingo 28 de diciembre será muy caluroso, con una temperatura máxima que rondará los 35 °C y mínimas cercanas a los 22 °C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mayor parte del día, el cielo se presentará mayormente cubierto de nubes, generando una sensación de calor húmedo en la región. Las condiciones climáticas también favorecen una combinación de calor y nubosidad durante la tarde.

Para la tarde y la noche, se esperan tormentas aisladas, que podrían incluir lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que las autoridades recomiendan permanecer atentos a los cambios del tiempo y tomar precauciones si se planifican actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se pronostica una componente del sector Sur por la mañana, rotando hacia el Norte y Este durante la tarde, lo que podría influir en la distribución de las nubes y la potencial inestabilidad.

Ante estas condiciones, se sugiere hidratarse adecuadamente durante las horas de mayor calor, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones del SMN en caso de tormentas fuertes.