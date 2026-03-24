Una iniciativa presentada en la Legislatura de Córdoba propone que las boletas de electricidad, gas y los tickets de carga de combustible incluyan información sobre las emisiones de carbono que genera cada consumo. El objetivo es brindar datos concretos sobre el impacto ambiental cotidiano y promover decisiones más responsables por parte de los usuarios.

De aprobarse, el sistema permitiría que cada factura o comprobante detalle la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos, transformando estos documentos en una herramienta de información directa sobre la huella de carbono individual. La propuesta busca posicionar a Córdoba como pionera en este tipo de medición en Argentina.

El proyecto surge de una iniciativa ciudadana que luego fue impulsada en el ámbito legislativo. Sus promotores sostienen que visibilizar cuánto contaminan acciones cotidianas —como cargar combustible o consumir energía en el hogar— puede generar conciencia y modificar hábitos de consumo.

Según datos oficiales, el sector energético es uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel nacional, cerca del 50% de estas emisiones provienen de fuentes vinculadas a la energía, mientras que en Córdoba ese porcentaje alcanza el 48,1%, incluyendo tanto el uso de vehículos como la generación eléctrica.

La medición se realizaría a través de una unidad estándar utilizada a nivel internacional: la tonelada de dióxido de carbono equivalente. Este indicador permite cuantificar el impacto de distintos gases contaminantes en términos comparables y es el que emplea la comunidad científica global, incluido el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

Desde el ámbito legislativo, destacan que el etiquetado de carbono no solo tiene un valor informativo, sino también educativo. Al conocer el impacto ambiental de sus consumos, los ciudadanos podrían tomar decisiones más sostenibles, como reducir el uso de energía o elegir alternativas menos contaminantes.

Además, la iniciativa plantea la posibilidad de establecer un sistema uniforme de medición, reporte y verificación de emisiones en la provincia, lo que podría facilitar el desarrollo de políticas públicas orientadas a reducir la huella de carbono.

Mientras el proyecto avanza en su tratamiento legislativo, sus impulsores remarcan que el objetivo va más allá de una ley: buscan instalar un cambio cultural que permita a la sociedad tomar conciencia del impacto ambiental de sus acciones diarias.