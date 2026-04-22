Con la llegada de los primeros días frescos y el paisaje amarillento, muchos sanjuaninos comienzan a experimentar una sensación de melancolía que parece no tener una causa externa. Para profundizar en este fenómeno, el programa Yo Te Invito, de HUARPE TV, contó con la visita de la licenciada en psicología Ana Laura Sánchez, quien explicó que este "bajón" tiene raíces tanto simbólicas como químicas.

La especialista aclaró que no se trata de una tristeza ligada a problemas personales o duelos, sino de una reacción al entorno. "Comienza el otoño y hay algunas personas, no todas, que pueden llegar a sentir una angustia sin motivo", señaló la licenciada, diferenciando este estado de los conflictos cotidianos.

La química del cuerpo

Según Sánchez, el cambio en la cantidad de horas de luz solar es el principal detonante de estas variaciones en el humor. "Químicamente lo que nos ocurre es que hay una menor segregación de serotonina y aumenta la segregación de melatonina", explicó.

"La serotonina tiene que ver con, se conoce la hormona de la felicidad, entonces empieza a bajar porque el día se termina antes (...) y como aumenta la melatonina tiene que ver con esto, con la falta de energía, con la necesidad de descanso".

La psicóloga advirtió que, aunque este proceso químico ocurre en todos, no impacta de igual manera: "Tiene que ver mucho con nuestra, con la personalidad de base que nosotros tenemos, si tenemos más una tendencia a síntomas depresivos, ansiosos, el día de repente se termina, sentimos que se termina antes, entonces no llegamos con todo lo que teníamos que llegar".

Cómo combatir el "repliegue"

Uno de los mayores riesgos del otoño y el invierno es la tendencia al aislamiento. Ante esto, la profesional recomendó sostener las actividades habituales, adaptando los horarios si es necesario. "Si estoy acostumbrada el resto del año a ir al gimnasio a las 8 de la tarde, a lo mejor ahora me genera como más angustia (...) buscar quizás los medios para poder hacerlo más temprano", sugirió.

Además, hizo hincapié en no abandonar el contacto humano: "No dejemos estos vínculos sociales, estas salidas, sino que las hagamos, o sea, nos juntemos si podemos a merendar, a almorzar durante el día, pero no perder esa rutina".

Los tres pilares del bienestar

Para finalizar, Sánchez destacó tres "remedios naturales" que ayudan a equilibrar el estado emocional en esta época del año: actividad física, contacto con la naturaleza y vínculos sanos.

Sobre la naturaleza, aclaró que no hace falta irse lejos: "No necesariamente irme al campo o ir al parque a sentarme una hora a tocar el pasto, sino esas cosas sencillas que estamos rodeados de naturaleza. Salimos de la casa y hay naturaleza. Entonces, tener ese contacto real y consciente en las cosas simples que hacemos todo el tiempo", concluyó.