Wanda Nara conducirá MasterChef y llamó a dos ex Gran Hermano

Telefe organiza su grilla de programación para los próximos meses tras el desempeño actual de Gran Hermano Generación Dorada. Debido a que las cifras de audiencia no superaron los récords de certámenes gastronómicos previos, la señal confirmó la vuelta de Wanda Nara para mediados de 2026.

Sobre los tiempos de la conductora, Yanina Latorre informó que "Ni bien termina de grabar la película que está haciendo en Uruguay, empieza a grabar MasterChef". Esta elección responde a una lógica de costos, ya que repetir el formato de cocina resulta más económico para la empresa que iniciar la producción de Bake Off desde cero. Respecto a la duración del ciclo, se estima que "Si arranca ahora, el formato es largo y puede pasar el verano hasta el año que viene".

En esta nueva etapa, la producción busca integrar a dos figuras destacadas que surgieron del reality de convivencia. Las convocadas son Julieta Poggio y Lucila Villar, conocida como la Tora, quienes han logrado consolidar perfiles mediáticos fuertes fuera de la casa.

Ambas participantes deberán considerar la exigencia del programa, dado que las grabaciones demandan muchas horas. Por su parte, el proyecto encabezado por Verónica Lozano aún genera dudas en la interna del canal. En relación a estas vacilaciones, Latorre explicó que "No está cerrado del todo porque no se sabe qué puede pasar con el canal, con el rating, qué garpa y qué no".

Antes de este lanzamiento, Nico Vázquez grabará la presentación de Popstars, programa que compartirá pantalla con el reality de canto. En el marco de estas novedades, Wanda Nara recordó su vínculo con el público y envió un mensaje a sus detractores definiéndolos como "Mis mayores fans". Asimismo, el ambiente televisivo sigue agitado por otras salidas recientes, como la de La Maciel, quien tras dejar la competencia actual declaró que "El mensaje me llegó tarde".

Los cambios en el liderazgo de la casa por sanciones a Luana Fernández y las derrotas de Brian Sarmiento frente a Pincoya completan el panorama actual del canal. Finalmente, se destacó el gesto de Donato de Santis con Ian Lucas luego de que este último se consagrara en la edición previa del concurso de cocina.