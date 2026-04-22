María Susini confesó por qué jamás se reconciliará con Facundo Arana

Después de cuatro meses de hermetismo y diversas especulaciones mediáticas surgidas este verano, María Susini brindó una entrevista a Pampita para Infobae con el fin de aclarar su situación personal. Tras haber conformado una pareja idealizada por el público durante dos décadas y tener tres hijos, la modelo explicó que el distanciamiento se está transitando de manera armoniosa.

Al respecto, admitió que "Estoy separada pero no divorciada de Facundo. Es un proceso, largo, que está encarado con mucho amor porque hay mucha historia juntos. Sí te puedo decir que nos queremos mucho y nos respetamos". En la misma línea, brindó detalles sobre la nueva organización familiar al expresar que "Yo estoy separada pero no divorciada de Facundo.

Es un proceso, largo, que está encarado con mucho amor porque hay mucha historia juntos. Sí te puedo decir que estamos durmiendo en lugares separados, que nos queremos mucho y nos respetamos".

La modelo también desmintió cualquier tipo de situación turbia, maltrato o infidelidad, aclarando que el vínculo afectuoso permitirá que se los siga viendo compartir momentos públicos. Sobre esto, señaló que "Que nos vean tomando algo es buenísimo. incluso que lo abrace ¡Son muchos años, es mucha historia!".

Además, enfatizó que "Nos van a seguir viendo juntos porque hay mucha historia". Al ser consultada sobre un posible retorno de la pareja, fue clara en su postura presente al decir que "La vida da muchas vueltas pero si volvés con alguien con el que estuviste tanto tiempo es para repactar cosas que molestaban, si no, ¿para qué? Pero yo no estoy en esa etapa".

Respecto al silencio que mantuvo desde principios de año, cuando el actor ya había admitido la distancia para pedir respeto por su intimidad, Susini justificó su decisión como una medida de protección. Ella manifestó que "Cuando quiero cuidar, cuido y cuido en serio: no hablé porque estaba cuidando a mis hijos, me estaba cuidando a mí, estaba cuidando a Facu, a la relación y ala familia. Que inventen lo que quieran, no me molesta".

Asimismo, hizo valer su experiencia en el ambiente artístico al declarar que "La verdad es que hace años que estoy en el medio y saben que si yo no quiero hablar, no voy a hablar y cuando quiero cuidar, cuido y cuido en serio: estaba cuidando a mis hijos, me estaba cuidando a mí, estaba cuidando a Facu, la relación y la familia".

Finalmente, se refirió a la presión de los medios y a los rumores que circularon durante la temporada. Aseguró que los inventos no le afectan personalmente, sino únicamente en relación con sus hijos. Sobre su temperamento frente a estas situaciones, remarcó que "Por mi, que inventen lo que quieran. No me molesta. El invento me duele si le duele a los chicos. Ahí saco las garras, soy leona y te muerdo, ahí ya es otro el tema. Mientras que los chicos estén bien, a mí no hay nada que me mueva. Pueden decir lo que quieran".