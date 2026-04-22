El actor y comediante mexicano Ricardo de Pascual murió a los 85 años durante la madrugada del martes 21 de abril, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). La noticia generó una fuerte repercusión entre seguidores de los clásicos televisivos de Roberto Gómez Bolaños, donde el artista tuvo participaciones destacadas.

A través de sus redes sociales, la ANDI comunicó el fallecimiento y expresó sus condolencias, resaltando la trayectoria del actor en cine, teatro y televisión. En el mensaje oficial, la entidad recordó especialmente sus trabajos en producciones del universo de Chespirito, donde formó parte de un elenco ampliado que marcó a generaciones.

Ricardo de Pascual participó en programas emblemáticos como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, dos de los mayores éxitos de la televisión mexicana. Tras conocerse la noticia, fanáticos de estas producciones recordaron sus intervenciones, que si bien eran secundarias, dejaron huella en el público.

Uno de sus papeles más recordados fue el del “Señor Calvillo” en un episodio de El Chavo del Ocho, escena que volvió a viralizarse en redes sociales luego de su fallecimiento. En ese capítulo compartió pantalla con los personajes principales de la icónica vecindad, consolidando su presencia en la serie.

Además de su paso por los programas de Chespirito, el actor también tuvo participaciones en otras producciones reconocidas de la televisión mexicana como Odisea Burbujas y Anabel, ampliando su trayectoria dentro del mundo del entretenimiento.

La muerte de Ricardo de Pascual fue confirmada oficialmente por la ANDI, aunque no trascendieron detalles sobre las causas. Su legado queda ligado a una etapa dorada de la televisión latinoamericana, con participaciones que continúan vigentes en la memoria colectiva del público.