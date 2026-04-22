Marcelo Tinelli parece haber dado vuelta la página tras la escandalosa separación de Milett Figueroa. En esta nueva etapa, el presentador estaría conociendo a Rossana Almeyda, una mujer argentina que reside en Miami hace muchos años y cuenta con un pasado como modelo y formación en Ciencias Políticas.

La noticia trascendió en el ciclo Puro Show, donde Pochi reveló que "el nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina. Ella actualmente está viviendo en Miami".

Por su parte, la modelo Milett Figueroa ya había confirmado su alejamiento del conductor al expresar que "estoy tranquila y firme con la decisión". Respecto a la nueva acompañante de Tinelli, Angie Balbiani sumó datos biográficos al comentar que "la conozco. Es una diosa ella. Fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas Ciencias Políticas. Vive en Miami. Debe tener alrededor de unos cuarenta y largos".

El vínculo parece estar consolidado ya que, según detalló Pochi, "el otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin. Y también estuvo en el cumpleaños de Lolo…ya la metió en el círculo familiar". La celestina del encuentro habría sido Carolina Ardohain, con quien Marcelo mantiene una gran relación e incluso le alquiló su casa de Nordelta este verano.

Sobre el nexo entre ambas mujeres, Balbiani explicó que "es amiga de Pampita. Yo la conozco, yo estuve en su casa". Asimismo, Marcela Tauro validó la información en el programa Intrusos al sentenciar que "Pampita se la presentó. Es amiga de Pampita".