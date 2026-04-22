San Martín avanza con el planetario y proyecta inaugurarlo en abril como parte de una estrategia para fortalecer el turismo y sumar una nueva propuesta educativa y científica en el departamento. La obra ya se encuentra en ejecución, con la plataforma terminada y un plazo estimado de 12 meses para su finalización, según confirmó la intendenta Analía Becerra.

El proyecto del planetario se emplaza en un terreno municipal ubicado en el sector del playón del complejo Ceferino, un espacio que fue acondicionado para cumplir con los requisitos técnicos y administrativos exigidos para su presentación. La construcción contempla una superficie de más de 230 metros cuadrados y se desarrolla por etapas, combinando fondos del Fodere (Fondo de Desarrollo Regional) con aportes municipales. La jefa comunal indicó que la obra ya cuenta con aprobación técnica y que se avanza sobre una base estructural clave para el desarrollo del edificio.

Una vez finalizado, el planetario ofrecerá una experiencia inmersiva mediante el uso de lentes 3D y sistemas de realidad aumentada. El espacio contará con butacas, pantalla envolvente y equipamiento de sonido, lo que permitirá a los visitantes simular un recorrido por el espacio. “El objetivo es generar una experiencia similar a estar dentro del universo, con contenido adaptado a este tipo de proyección”, explicó Becerra en radio Sarmiento.

Impulso al turismo astronómico

La iniciativa se integra a la oferta turística del complejo Ceferino, que ya cuenta con un observatorio astronómico. En ese sentido, la intendenta señaló: “Este proyecto se pensó para fomentar el astroturismo y generar nuevas actividades en un departamento con perfil rural”. Además, destacó que el espacio estará destinado tanto a estudiantes como al público en general, con el objetivo de ampliar el acceso al conocimiento científico y fortalecer el desarrollo local.

La obra se financia parcialmente con recursos del Fodere 2025, mientras que ya se gestionó una segunda etapa para 2026. El esquema por etapas responde a la magnitud económica del proyecto y a la necesidad de asegurar su continuidad. En paralelo, el municipio avanza en acuerdos con instituciones académicas para la capacitación de personal y la futura operación del planetario, incluyendo la participación de profesionales especializados.

Acceso y funcionamiento

Respecto al acceso, aún no está definido si se cobrará entrada. Desde el municipio señalaron que la decisión dependerá del contexto económico y de la experiencia previa en el observatorio, donde se optó por la gratuidad para ampliar la participación. Actualmente, ese espacio recibe entre 200 y 300 visitantes mensuales, lo que evidencia un creciente interés por este tipo de propuestas.

Con la obra en marcha y el equipamiento aún por incorporar, el municipio estima que el planetario podría estar listo para abril del próximo año. La iniciativa se presenta como un nuevo eje de desarrollo local que combina turismo, educación y ciencia, con el objetivo de consolidar una propuesta innovadora dentro de la provincia.