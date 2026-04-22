El Instituto Santa María Goretti, situado en Luján de Cuyo, tomó la decisión de desvincular a un alumno y sancionar a otros dos tras el hallazgo de pintadas intimidatorias en los baños. Esta medida surge en un contexto de creciente preocupación por amenazas de tiroteos en el ámbito escolar provincial.

Eduardo Atorri, apoderado de la institución, explicó a Radio Nihuil que se aplicaron "severas medidas disciplinarias" debido a la conducta reincidente de un estudiante de cuarto año que repitió su accionar tras una sanción previa.

Mientras el alumno reincidente fue separado, los otros dos involucrados sufrieron la quita de 12 puntos ICE dentro del esquema disciplinario del colegio según la información difundida por Matías Pascualetti.

Esta situación se da mientras Mendoza enfrenta más de 90 amenazas similares que obligaron a activar protocolos preventivos en múltiples departamentos. El Gobierno provincial informó que existen 25 investigaciones en curso sobre pintadas en baños y ya identificaron a seis menores en condiciones de ser imputados por ser autores de estos mensajes donde advertían sobre posibles ataques armados.

Para los 19 jóvenes restantes que no enfrentan imputaciones, la Dirección General de Escuelas aplicará el sistema de quita de puntos que reemplazó a las amonestaciones tradicionales. Además, se reportó que 1.000 publicaciones vinculadas a estos contenidos fueron dadas de baja en redes sociales.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, detalló que "fueron cerca de 400 llamadas al 911" relacionadas con este desafío viral. La funcionaria también advirtió que "a pesar de que hay muchos jóvenes inimputables, todos van a estar bajo una investigación y se les hará un seguimiento" institucional y judicial.