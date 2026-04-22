Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Una tragedia vial conmocionó a la localidad de Calingasta durante la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026. Tras el fatal vuelco de un camión cargado con leña en la ruta, las autoridades policiales y judiciales lograron identificar a la víctima fatal y al joven que lo acompañaba, quien lucha por su vida en estado muy grave. El hecho fue dado a conocer alrededor de las 08:30 horas, pasando el puente de Pachaco, específicamente en la zona conocida como la Quebrada de las Burras.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el fallecido fue identificado como Luis Ramón Ochoa, de 40 años, oriundo de la localidad de Chepes, provincia de La Rioja. Por su parte, el acompañante fue identificado como Axel Ibáñez, un joven de 23 años, cuyo estado de salud fue calificado por los médicos como muy grave. Según informó el personal policial que trabajó en el lugar, el vehículo transportaba un importante cargamento de leña en el momento del siniestro.

Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor del pesado rodado perdió el control, lo que derivó en un vuelco violento que terminó con la vida del transportista de manera instantánea. En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 16°, y se espera que en las próximas horas las pericias accidentológicas determinen si el vuelco se produjo por una falla mecánica, el estado del camino o un error humano, en una zona caracterizada por su compleja geografía y sus curvas pronunciadas. La noticia generó consternación tanto en Calingasta como en la comunidad riojana de Chepes, lugar de origen del camionero fallecido.