Un alumno de 11 años murió este martes en una escuela primaria de La Calera, en la provincia de Córdoba, tras descompensarse durante el recreo mientras jugaba al fútbol con sus compañeros. El hecho generó conmoción en la comunidad educativa y es investigado para determinar qué provocó el desenlace.

El episodio ocurrió en la escuela General José de San Martín, donde el niño, que cursaba sexto grado, se encontraba en el horario de descanso cuando se desvaneció de manera repentina en el patio. En un primer momento, sus compañeros pensaron que se trataba de una broma, pero rápidamente docentes advirtieron la gravedad de la situación.

De inmediato, el personal del establecimiento inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y continuó con la asistencia antes de trasladar al menor al Hospital Materno Infantil Arturo Illia.

A pesar de los esfuerzos médicos tanto en la escuela como en el centro de salud, el niño falleció poco después de su ingreso. Según informaron fuentes oficiales, la descompensación fue repentina y las causas aún no fueron determinadas.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer qué originó el episodio, mientras que la comunidad educativa permanece profundamente afectada por lo ocurrido. El caso reaviva la preocupación por episodios de muerte súbita en menores en ámbitos escolares.