En medio de la polémica que envuelve a Emilia Mernes, uno de sus exnovios reaccionó públicamente tras enterarse de una supuesta mentira vinculada a la relación que mantenían. “Ni yo sabía de esto”, expresó, dejando en evidencia su sorpresa por la situación.

Joel Pimentel se enteró de una de las mayores mentiras de Emilia Mernes (Foto: captura X)

Se trata de Joel Pimentel, quien quedó impactado al conocer versiones que indican que la artista habría mantenido situaciones a sus espaldas durante el vínculo. Según trascendió, el cantante no estaba al tanto de esos hechos mientras ocurrían.

La reacción del músico se suma a otras declaraciones recientes que reavivaron viejas internas en la vida personal de la cantante. En ese contexto, también habían salido a la luz versiones sobre cómo se habría dado el inicio de la relación entre Emilia y Joel, en medio de otra pareja previa.

De acuerdo a esos relatos, la artista habría dado distintas versiones sobre su vínculo con el cantante, lo que generó confusión entre las partes involucradas. Incluso, se habló de situaciones en las que ambos habrían sido engañados sin saberlo.

El tema tomó mayor relevancia en redes sociales, donde seguidores y usuarios debatieron sobre las declaraciones y el contexto en el que se producen, marcado por tensiones en el entorno de la artista y cruces indirectos con otras figuras del espectáculo.

Por ahora, la cantante no se expresó públicamente sobre estas versiones, mientras el episodio suma un nuevo capítulo a la serie de controversias que la rodean en los últimos días.