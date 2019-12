Qué fue de la vida de 'Luján', la mejor amiga de 'Marizza' en "Rebelde Way"

Jazmín Beccar Varela fue una de las elegidas por Cris Morena para formar parte de Rebelde Way. La tira juvenil que fue furor no solo en la Argentina, sino en varios países como Israel y España. En la serie, interpretó a Luján, una chica huérfana que ingresó becada al Elite Way School. Ahí encontró el amor y la amistad. Se afianzó a Marizza, el personaje de Camila Bordonaba y se enamoró de Marcos, el adolescente "nerd" que hizo Diego García.

La joven hoy tiene 33 estudió derecho y se puso a trabajar como secretaria en un estudio jurídico, ya que quería empezar a familiarizarse con Tribunales. Sin embargo, después de estar varios meses en España regresó a la Argentina y se dio cuenta de que lo suyo era el periodismo: "Ahora me dedico al ámbito de la comunicación en empresas privadas".

Sobre la posibilidad de volver a la TV, la rubia fue contundente: "Siento que la TV es un ambiente muy inestable, pero me encantaría volver y trabajar constantemente para vivir de eso. Sin embargo, no sé si estoy dispuesta a arrancar con todo lo que conlleva, como hacer castings y pelearla todo el tiempo."

Hace un año, Jazmín se convirtió en mamá de Tito. "El bebé me cambió la vida. Me puso las prioridades en otro lado, me bajó a tierra. Me hizo aflorar un montón de cosas lindas que yo tenía guardadas. Me hace crecer como persona", reconoció.

Jazmín se lamentó porque en aquella época muchos padres no dejaban que sus hijos vieran los capítulos por los temas que se tocaban: "Yo creo que el programa quedó en la historia porque trajo un montón de deconstrucción".

Fuente: TN