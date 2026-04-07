Qué fue de la vida de Raúl Taibo tras retirarse de la actuación hace siete años

Raúl Taibo tiene actualmente 72 años y lleva una vida alejada de la exposición pública junto a su pareja Mercedes y su hija Francesca de diez años. El actor no trabaja en el medio desde que hizo la obra Perfectos desconocidos en la calle Corrientes durante el año 2019.

En este tiempo se dedicó al crecimiento personal a través del chamanismo, la meditación y terapias holísticas. Sobre su presente familiar el artista confesó que "Soy un papá distinto. Francesca me muestra mi sombra, lo que no puedo. Antes jugaba horas y horas en el suelo y ahora me cuesta. Igual ella es benévola, una maestra. Lo entiende. Parece que me contuviera a mí. Es una evolucionada. Conmigo juega de otra manera, como si se diera cuenta que tiene un papá mayor. Ser papá a los 62 no es lo mismo que a los 33, cuando nació Antonella".

Carolina Papaleo, íntima amiga y compañera, dio detalles de su vínculo y de la huella que dejaron trabajos como Una voz en el teléfono, Esos que dicen amarse, Por siempre mujercitas, 90 60 90 modelos, Campeones de la vida, 099 Central, Culpable de este amor, Los Roldán y Amor en custodia.

La actriz señaló que "De todos mis laburos, del que más me hablan es de Una voz en el teléfono, sin dudas. En cine me hablan mucho de Perdido por perdido porque la película que hicimos con Ricardo Darín se sigue dando; también me hablan de Zona de riesgo. El común y la platea femenina, sí, de lo que más me habla es de Una voz en el teléfono. La platea masculina es más Zona de riesgo o Perdido por perdido".

Papaleo reveló que mantienen una cábala telefónica por sus cumpleaños en enero y explicó que "Nosotros con Raúl tenemos ya como una rutina: el 17 de enero cumpleaños él y yo lo llamo, y entonces se acuerda obviamente de que el 19 es mi cumpleaños, dos días después. Entonces el 19 me llama. Tenemos eso de que cada año siempre ocurre. Puede ser que también se dé otro contacto en el año, como una vez que había soñado con él, lo llamé y le dije: ¡Ay, soñé con vos!. Una cosa así. Pero siempre tenemos el mensaje de los cumpleaños en enero, eso no falla y es nuestra cábala".

La actriz aclaró que no se ven en persona desde la pandemia y que Taibo no pudo asistir al homenaje por los 20 años de la muerte de Alberto Migré donde debía leer una escena con Carlos Girini. Al respecto Papaleo dijo que "Sí, sí, hace un montón que no lo veo. Desde la pandemia que ya no lo veo; además está súper instalado afuera, con una nena chiquita, así que no. Hace poco se hizo un homenaje porque se cumplieron 20 años del fallecimiento de Alberto Migré y Raúl iba a venir pero no pudo y al final también leyendo la escena en Argentores con Carlos Girini. Faltaba Taibo para leer el personaje suyo en esa escena de Una voz en el teléfono".

Sobre el paradero del galán la actriz recordó que "Creo que en Mendoza tiene hecha como una cabaña, una casa. Y él siempre que se va, se va a la montaña, siempre. Estaba ahí en Mendoza, muy instalado. Ahora no sé, porque la última vez que hablé, creo que en los dos últimos cumpleaños, me parece que ya estaba en Buenos Aires. O por lo menos vino a Buenos Aires, no sé si después se fue". Finalmente se rememoró que Taibo atravesó una operación de corazón mientras trabajaba con Andrea del Boca.