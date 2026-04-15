El arquero de Boca, Agustín Marchesín, sufrió una grave lesión que encendió todas las alarmas en el club: se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y deberá afrontar una larga recuperación que lo alejará de las canchas por varios meses.

La lesión ocurrió en el partido ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, cuando el arquero apenas llevaba unos minutos en cancha. En una jugada defensiva, su rodilla hizo un movimiento brusco y perdió estabilidad, lo que lo obligó a tirarse al piso de inmediato, visiblemente dolorido.

Las imágenes reflejaron la gravedad del momento: Marchesín pidió el cambio y dejó el campo entre lágrimas, incluso manifestando a los médicos que “se había roto”, lo que anticipaba un diagnóstico preocupante.

Horas más tarde, los estudios confirmaron el peor escenario: rotura de ligamentos cruzados, una de las lesiones más severas para un futbolista. Este tipo de lesión demanda intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación que ronda los ocho meses.

La baja representa un golpe muy duro para Boca, ya que el arquero era una pieza clave en el equipo y su ausencia impactará tanto en el torneo local como en la competencia internacional. Además, el cuerpo técnico deberá rearmar el puesto en un momento clave de la temporada.

De esta manera, Boca pierde a uno de sus referentes bajo los tres palos y afronta un desafío importante para sostener su rendimiento, mientras Marchesín inicia un largo camino de recuperación.