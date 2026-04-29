Qué pasará con los hijos de la China Suárez si Mauro Icardi se va a Arabia Saudita

La vida de la China Suárez y Mauro Icardi podría enfrentar un giro drástico debido a la incertidumbre sobre el futuro deportivo del delantero. Aunque la actriz ya había organizado su rutina para acompañarlo en Estambul, nuevas versiones indican que el club turco ya tomó una determinación fundamental.

Según el periodista Leo Paradizo, "A esta hora, Galatasaray tiene decidido no renovar el contrato de Icardi", lo que abre un abanico de opciones que impactan directamente en la dinámica familiar.

Una de las alternativas sobre la mesa es una oferta millonaria desde Arabia Saudita, lo que implicaría trasladarse a Medio Oriente junto a Magnolia y Amancio. Sin embargo, el escenario que más entusiasma al futbolista es volver al país para vestir la camiseta de River Plate.

Paradizo explicó que "Espero por un nuevo llamado de River, que en su momento negoció para que venga y se enfrió. Si River lo llama, viene corriendo", una decisión que facilitaría el día a día de la actriz en Argentina aunque suponga un ingreso económico menor.

Este posible cambio de rumbo llega en un momento de sensibilidad para Benjamín Vicuña, quien recientemente compartió cómo le afecta la distancia con sus hijos. El actor confesó que "Espero que con los años, con el tiempo, se acomode, porque no es sano; es triste" y reconoció que adaptarse a tenerlos tan lejos es un proceso difícil que lo excede.

Vicuña también reflexionó sobre el equilibrio necesario en la crianza, asegurando que "Me costó porque me parecía que no era justo, pienso en los intereses de los chicos que tienen que estar con su madre, pero también con su padre". En medio de esta situación exigente que le genera ansiedad, el artista admitió con sinceridad que "la procesión va por dentro", mientras la familia espera definiciones sobre dónde se instalarán definitivamente.