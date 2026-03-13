Quién es la famosa que confesó querer tener una relación abierta: "Me cansé de lo tóxico"

En una entrevista en Ángel Responde, Mercedes Morán compartió su visión actual sobre la fidelidad. Al ser consultada sobre si aceptaría una pareja abierta, respondió “Sí” y reafirmó con un “Sí, sí”.

La actriz explicó: “Primero porque me parece que es lo más sano, lo más verdadero para mí en este momento de mi vida”. Sobre su evolución personal, señaló: “A medida que cumplís años, yo he ido cambiando algunos conceptos sobre muchos temas: sobre lo que es la fidelidad, sobre lo que es el amor, sobre lo que es el deseo, sobre miles de cosas”. Reconoció que “por ahí en otro momento no lo hubiera hecho” y confirmó: “No, de hecho en otro momento no lo hice”.

Morán fue determinante respecto a los límites: “Algo que definitivamente no estoy dispuesta a padecer ni cinco minutos son los celos”. Al recordar su pasado, admitió haber vivido toxicidad en sus parejas en una medida de “uf, mucha, mucha, mucha”.

Precisó que dichos tratos venían “del otro”. Si bien reconoció que “fui más celosa de lo que soy ahora”, aclaró que “fui celosa, pero nunca de una manera tóxica” y sentenció que “hoy soy cero celosa”.

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Remarcó que “he tenido muchas experiencias con gente tóxica que me ha celado muchísimo y no puedo ni verlo”. Finalmente, ante la pregunta sobre violencia física dijo “no, no”, pero aceptó con un “obvio, obvio” que sufrió maltrato verbal o psicológico, caracterizado como “una forma psicopática”.