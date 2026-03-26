Quién es la participante de Gran Hermano que abandonó la casa tras un escándalo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus jornadas más conmovedoras con la renuncia voluntaria de Jenny Mavinga. Aunque circulaban versiones sobre su reciente cruce con Carmiña Masi por comentarios racistas, Santiago del Moro aclaró que el detonante real fue un episodio previo con Danelik que involucró un cuchillo. Aquel suceso, sumado a que Cinzia la tildara de violenta y a comentarios sobre problemas externos y un "sartenazo" en tono de enojo, terminó por afectar su estabilidad en el juego.

La noticia fue confirmada por el propio "Big", quien ante los participantes comunicó que "desde hace unos días observo que hay una persona que no encuentra la manera de sobrellevar determinados conflictos que le inciden negativamente".

La voz oficial del certamen explicó que la jugadora le "comunicó su deseo de abandonar la casa y, por supuesto, acepto su decisión" ya que "lo que menos quiero es que permanezca en su lugar en donde ya no está disfrutando".

En una despedida cargada de afecto, el dueño de casa le dedicó sentidas palabras asegurando que "Mavinga, has sido una gran jugadora pero, sobre todo, fuiste y sos una excelente persona. Espero, de todo corazón, que afuera encuentres lo que estás necesitando y recuperes esa sonrisa tan linda".

Visiblemente quebrada y entre lágrimas, Jenny respondió al saludo diciendo "yo también te voy a extrañar. Gracias por la oportunidad. Hice todo el esfuerzo para seguir, pero mi cabeza no sintió lo mismo".

Antes de cruzar la puerta, dejó un mensaje para el resto de los competidores afirmando que "agradezco a toda la gente en la casa y estoy feliz de ser parte y compartir con los chicos", para finalmente cerrar con un "los quiero a todos y gracias por la oportunidad" mientras sus compañeros lloraban por su partida.