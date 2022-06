¿Quiénes son? Las dos figuras que River le robaría a Boca en este mercado de pases

El mercado de pases parece ser toda una incógnita para River Plate y Boca Juniors, aunque ambos se mueven. De hecho, en las últimas horas trascendió que el conjunto "Millonario" está muy cerca de sacarle dos figuras al "Xeneize". Siendo de esa forma, probablemente sean dos nombres de los que más ruido hagan en esta segunda parte del año que se aproxima. Sin embargo, nada está cerrado todavía.

Mientras se espera por la partida de Julián Álvarez al Manchester City, River Plate tiene apuntado el 9 ideal para este mercado de pases. Se trata justamente de un delantero que quiso durante un largo tiempo la dirigencia de Boca Juniors. Por lo que se sabe, los de Núñez ya tienen un acuerdo de palabra con Miguel Borja, atacante colombiano de 29 años de gran presente. Intentando cerrar las negociaciones con Junior de Barranquilla, la suma sería de cinco millones de dólares por el 50% del pase.

A su vez, el delantero de la Selección de Colombia pondría su firma hasta el 2025, por lo que tendría dos años y medio para demostrar su calidad en "La Banda". La operación podría culminar en el transcurso de la semana, cosa que llevaría al delantero a ponerle fin a sus vacaciones para poder acelerar su arribo al conjunto argentino. Mientras tanto, Julián Álvarez se despedirá de Núñez tras la serie de octavos de final de Copa Libertadores con Vélez, el 6 de julio.

Más novelas entre River y Boca

Por otra parte, una de las grandes novelas del corriente mercado de pases actual es Rodrigo Aliendro, el jugador de Colón de Santa Fe que será libre el 1 de julio de este 2022. Independiente lo tenía acordado, Vélez Sarsfield lo quiso, Boca Juniors lo tentó para llegar con Juan Román Riquelme a la cabeza, pero Marcelo Gallardo se metió en el medio. El entrenador se comunicó con el mediocampista de 31 años y lo habría convencido para que llegue a River Plate.

Mientras tanto, el entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, dijo: “Nosotros nos tenemos que preocupar, priorizar, focalizar y mejorar por todo este tema. porque si seguimos de la misma forma, estamos parados en el mismo lugar y eso quiere decir que no estamos avanzando, y nosotros debemos avanzar. La decisión la toma el jugador. Él en ningún momento me dio la palabra, pero le entusiasma y gusta nuestro proyecto. Queda libre de Colón, quiere cambiar y queremos contar con él. Nosotros podemos hacer hasta cierto punto. Él tiene que estar tranquilo para decidir. No me interesa o importa si River llamó a Aliendro. Cada uno labura para su club”.